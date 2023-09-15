Чотири прилади у вашому будинку, які споживають багато електроенергії

Деякі пристрої в домі "тягнуть" багато електроенергії, тому їх варто підключати тільки за необхідності. Інакше ризикуєте отримати велику квитанцію за користування комунальними послугами.

Видання Sante Plus пише, що більшість людей без необхідності залишають свої пристрої включеними до мережі на ніч. У такому випадку вони все одно споживають електроенергію, поки ви не витягнете вилку.

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Які прилади у будинку, які значно збільшують рахунок за електроенергію

1. Центральне кондиціювання. За даними Energy.gov, 6% енергоспоживання середнього домогосподарства витрачається на охолодження будинку.

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2. Електричний водонагрівач – це невід'ємна частина нашого повсякденного життя. Чи це миття посуду, прання або повторний душ, водонагрівач просто необхідний! Але на відміну від холодильника або кондиціонера влітку, водонагрівач не повинен працювати постійно. Це дійсно корисно лише для нагрівання води.

3. Опалювальні пристрої. Обігрівачі – чудовий спосіб обігріти певну зону або кімнату у вашому будинку. Але попри всі очікування, вони також є великими споживачами енергії. Фактично, за кожну годину використання, порівняно з холодильником, вони можуть збільшити ваш рахунок до 50%! Для оптимальної роботи обігрівачі споживають багато енергії. Тож будьте дуже обережні!

4. Посудомийка. Це, безумовно, один із ваших улюблених пристроїв будинку, який спрощує ваше повсякденне життя. Залежно від використання, типу та розміру середня посудомийна машина виробляє понад 1000 Вт енергії на годину. Мало того, що вона споживає багато енергії, але ця кількість значно збільшується, коли прилад працює. Крім того, для його роботи також потрібний водонагрівач, що суттєво збільшує рахунки за електроенергію. Краще час від часу чергувати миття руками, щоб заощадити.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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