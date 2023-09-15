Четыре прибора в вашем доме, потребляющие много электроэнергии

Некоторые устройства в доме "тащат" много электроэнергии, поэтому их следует подключать только при необходимости. Иначе рискуете получить большую квитанцию за использование коммунальных услуг.

Издание Sante Plus пишет, что большинство людей без необходимости оставляют свои устройства включенными в сеть на ночь. В таком случае они все равно потребляют электроэнергию, пока вы не вытащите вилку.

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Какие приборы в доме, значительно увеличивают счет за электроэнергию

1. Центральное кондиционирование. По данным Energy.gov, 6% энергопотребления среднего домохозяйства тратится на охлаждение дома.

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2. Электрический водонагреватель – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Или это мытье посуды, стирки или повторный душ, водонагреватель просто необходим! Но в отличие от холодильника или кондиционера летом водонагреватель не должен работать постоянно. Это действительно полезно только для нагрева воды.

3. Отопительные устройства. Обогреватели – отличный способ обогреть определенную зону или комнату в вашем доме. Но, несмотря на все ожидания, они также являются большими потребителями энергии. Фактически, за каждый час использования по сравнению с холодильником они могут увеличить ваш счет до 50%! Для оптимальной работы отопители потребляют много энергии. Будьте очень осторожны!

4. Посудомойка. Это, безусловно, одно из ваших любимых устройств дома, упрощающее вашу повседневную жизнь. В зависимости от использования, типа и размера средняя посудомоечная машина производит более 1000 Вт энергии в час. Мало того, что она потребляет много энергии, но это количество значительно увеличивается, когда прибор работает. Кроме того, для его работы также необходим водонагреватель, что существенно увеличивает счета за электроэнергию. Лучше время от времени чередовать мойку руками, чтобы сэкономить.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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