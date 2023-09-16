Названы прибор, который потребляет больше всего электроэнергии в вашем доме

Бытовая техника иногда энергоемка и может быстро увеличить ваш счет за электроэнергию. Даже если вы не используете некоторые приборы каждый день, ваш счетчик будет продолжать тикать.

Как пишет издание Sante Plus, использование одного устройства может стоить вам большие деньги. И речь идет о телевизоре, который потребляет больше всего электроэнергии дома.

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Какое резервное устройство потребляет больше энергии в вашем доме?

Это устройство является одним из лучших развлекательных инструментов для всей семьи. Это телевизор, часто работающий часами, даже если вы его не смотрите. Это устройство часто используется как фоновый звук, когда вы один дома сами. После долгого рабочего дня, что может быть лучше, чем уютно устроиться на диване и посмотреть любимый сериал.

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Однако это устройство потребляет много энергии, особенно когда оно находится в режиме ожидания. В среднем ЖК-телевизор потребляет 241 кВтч, а плазменный телевизор – 402 кВтч. В режиме ожидания их потребление снижается до 22 кВт/ч.

Каково среднее потребление телевизора в режиме ожидания?

Телевизор, находящийся в режиме ожидания двадцать часов в день, потребляет от 7,3 до 21,9 кВтч в год. Если умножить эту цифру на количество телевизоров дома и других устройств, таких как компьютеры, игровые приставки и другая бытовая техника, счет за коммуналку может оказаться очень высоким.

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Как избежать увеличения счета за электроэнергию при использовании телевизора?

Чтобы избежать очень высоких счетов за электроэнергию, существует метод, который позволит сэкономить. К примеру, вместо того, чтобы оставлять телевизор в режиме ожидания круглосуточно, измените свои привычки. Выключите устройство и отсоедините кабель питания от телевизора. Так вы можете сэкономить несколько дополнительных гривен.

Чтобы облегчить вашу повседневную жизнь, вы можете обеспечить удлинитель с выключателем и световым индикатором. В этом случае все, что нужно сделать, это подключить телевизор к удлинителю и выключить его с помощью кнопки.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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