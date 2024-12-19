Що буде з цінами на бензин найближчим часом: експерти здивували прогнозом

В Україні ціни на бензин А-95 залишаються стабільними, утримуючись на рівні попередніх днів. Станом на 17 грудня середня вартість на АЗС складає 55,5 грн/л, що не змінилося з 9 грудня.

Після незначного зростання на 3 копійки раніше цього місяця, ціни тримаються на одному рівні. Експерти прогнозують, що незабаром значного зростання вартості пального очікувати не варто, пише OBOZ.UA.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", бензин у великих мережах АЗС коштує в межах 50,9-57,99 грн/л. Найдешевші пропозиції фіксуються на заправках SUN OIL (50,9 грн/л), Авантаж 7 (51,95 грн/л) і Фактор (52 грн/л). Водночас найвищі ціни спостерігаються на АЗС SOCAR, ОККО, WOG (57,99 грн/л) та Shell (57,82 грн/л).

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Очікується, що ситуація з цінами залишатиметься стабільною, навіть попри підвищення акцизу на бензин із 242,6 до 271,7 євро/тонна з 1 січня 2024 року. Паливні трейдери наразі не поспішають формувати запаси перед святами, як це зазвичай відбувається напередодні новорічних канікул.

Скільки коштує літр 95 го бензину. Джерело: freepik.com

За словами експерта Сергія Куюна, поки що трейдери діють у рамках звичайної підготовки до зимових свят і не демонструють активного накопичення ресурсів, як це було перед підвищенням акцизу у вересні.

Дмитро Льоушкін, засновник групи компаній "Прайм", вважає, що найближчими днями деякі трейдери можуть навіть вдатися до демпінгу, продаючи пальне за зниженими цінами. Це ймовірно станеться у випадку, якщо їм не вистачить коштів для розмитнення нових партій пального.

Водночас аналітики очікують, що ціни на бензин та дизель цього тижня залишатимуться здебільшого незмінними. Деякі мережі можуть проводити святкові акції, щоб стимулювати попит серед споживачів.

Таким чином, поточна стабільність на ринку пального є позитивним сигналом для водіїв, які можуть планувати свої витрати на заправку без суттєвих змін у найближчій перспективі.

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