З 1 січня запроваджується мито на ввезення електрокарів: подробиці

З 1 січня 2025 року в Україні скасують пільги на розмитнення електромобілів, що означатиме відновлення митних зборів та податку на додану вартість (ПДВ) на імпорт цих транспортних засобів. До цього часу в Україні діяло нульове розмитнення для електромобілів, що сприяло зростанню попиту на ці автомобілі та робило їх більш доступними для громадян

Однак із нового року покупці повинні будуть сплачувати додаткові податки.Про це повідомив голова "Інституту досліджень авторинку".

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Відновлення мита та ПДВ може призвести до підвищення цін на електромобілі, що, в свою чергу, може вплинути на швидкість переходу українців на екологічно чистий транспорт.

Цей пільговий режим раніше було запроваджено для стимулювання ринку електротранспорту та зниження викидів шкідливих речовин. Відновлення податкових зборів може ускладнити досягнення цих цілей.

Нагадаємо, раніше автоексперти назвали марки позашляховиків із найнадійнішими двигунами.

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