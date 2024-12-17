С 1 января вводится пошлина на ввоз электрокаров: подробности

С 1 января 2025 года в Украине отменят льготы на растаможку электромобилей, что означает восстановление таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт этих транспортных средств. До этого времени в Украине действовало нулевое растаможивание для электромобилей, что способствовало росту спроса на эти автомобили и делало их более доступными для граждан.

Однако с нового года покупатели должны будут платить дополнительные налоги. Об этом сообщил глава "Института исследований авторынка".

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Восстановление пошлин и НДС может привести к повышению цен на электромобили, что, в свою очередь, может повлиять на скорость перехода украинцев на экологически чистый транспорт.

Этот льготный режим ранее был введен для стимулирования рынка электротранспорта и снижения выбросов вредных веществ. Восстановление налоговых сборов может осложнить достижение этих целей.

Напомним, ранее автоэксперты назвали марки внедорожников с самыми надежными двигателями.

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