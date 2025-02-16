Що буде з виплатою пенсії у разі банкрутства банку: відповідь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Усі державні виплати, зокрема пенсії та стипендії, гарантовано зберігаються, навіть якщо банк, через який вони надходять, збанкрутує. Кошти на соціальних рахунках, відкритих для отримання пенсій, стипендій, виплат при народженні дитини, допомоги з догляду за нею та інших державних соціальних виплат, повністю захищені.

Про це розповіли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)."Всі гроші, які надходять громадянам від держави на соціальні рахунки, гарантовано повертаються у разі банкрутства банку", – йдеться в повідомленні ФГВФО.

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Фонд компенсує кошти разом із нарахованими відсотками, але в межах встановленої суми. Під час дії воєнного стану вклади в українських банках відшкодовуються у повному обсязі. Після його завершення та через три місяці після скасування або припинення, максимальна сума відшкодування становитиме 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку.

"Якщо ви отримуєте пенсію, стипендію чи будь-яку іншу соціальну допомогу на банківську картку, ці кошти захищені так само, як депозитні заощадження. У разі проблем із банком Фонд гарантування вкладів бере на себе зобов’язання повернути гроші вкладникам", – підкреслили у ФГВФО.

Однак право на компенсацію мають лише ті, хто отримує виплати через банки-члени Фонду. Повний перелік таких банків доступний за посиланням.

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