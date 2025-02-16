Что будет с выплатой пенсии в случае банкротства банка: ответ Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Все государственные выплаты, в том числе пенсии и стипендии, гарантированно сохраняются, даже если банк, через который они поступают, обанкротится. Средства на социальных счетах, открытых для получения пенсий, стипендий, выплат при рождении ребенка, пособия по уходу за ним и других государственных социальных выплат, полностью защищены.

Об этом рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). "Все деньги, поступающие гражданам от государства на социальные счета, гарантированно возвращаются в случае банкротства банка", – говорится в сообщении ФГВФЛ.

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Фонд компенсирует денежные средства вместе с начисленными процентами, но в пределах установленной суммы. Во время действия военного положения вклады в украинских банках возмещаются в полном объеме. После его завершения и через три месяца после отмены или прекращения максимальная сумма возмещения составит 600 тысяч гривен, независимо от количества вкладов в банке.

"Если вы получаете пенсию, стипендию или любую другую социальную помощь на банковскую карту, эти средства защищены так же, как депозитные сбережения. В случае проблем с банком Фонд гарантирования вкладов берет на себя обязательство вернуть деньги вкладчикам", - подчеркнули в ФГВФЛ.

Однако право на компенсацию имеют только те, кто получает выплаты через банки-члены Фонда. Полный список таких банков доступен по ссылке.

Напомним, ранее мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии после индексации.

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