Що робити, щоб хліб довше не черствів: поради пекарів

Зберігання хліба та іншої випічки може бути складною задачею, особливо якщо ви хочете, щоб вони залишались свіжими і не черствіли протягом тривалого періоду часу. Але є кілька простих порад, які можуть допомогти зберегти вашу випічку свіжою і апетитною.

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Багатьох господинь турбує питання про те, як зберегти хліб свіжим і хрустким. Це особливо актуально, якщо домочадці неактивно споживають хліб, а купувати його постійно на свіжому повітрі не хочеться.

Перш за все, варто звернути увагу на те, що правильне зберігання хліба полягає в тому, щоб він мав доступ до повітря. Тобто класти його в пакет та зав'язувати не рекомендується. Хліб запліснявіє від вологи, що залишається в пакеті, досить швидко.

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Одним із ефективних лайфхаків є додавання до хлібниці шматка яблука, картоплини або чайної ложки солі. Шматок яблука або картоплини, втрачаючи вологу в хлібниці, насичують нею хліб, таким чином він залишається м'яким. А сіль, яка є абсорбентом, краще посипати саму хлібницю. Це допоможе прибрати зайву вологу, яка виділяється в процесі приготування їжі, і зменшити ризик появи цвілі на хлібі.

Якщо мова йде про зберігання свіжоспеченого хліба, то краще використовувати тканинні або полотняні мішечки з перфорацією, щоб випічка могла дихати. Таким чином, хліб збереже свіжість і смак до трьох днів. Також можна загорнути свіжий хліб у харчовий папір і зберігати його в хлібниці.

Якщо ви вирушаєте на кілька днів, але хліб вдома залишається непорушним, існує кілька простих кроків, які допоможуть зберегти його свіжість на тривалий час і уникнути появи цвілі.

Ось які кроки потрібно вжити:

Загорніть хліб у кілька шарів харчового паперу або пергаменту. Це допоможе захистити його від вологи і зберегти свіжість; Покладіть хліб у герметичний поліетиленовий пакет і добре зав'яжіть його. Це створить додаткову бар'єрну зону, яка захистить хліб від повітря; Приберіть хліб у холодильник. Холодний температурний режим допоможе зберегти свіжість продукту і запобігти розвитку цвілі.

Ці дії допоможуть зберегти свіжість хліба на тиждень або два. І якщо ви хочете повернути йому м'якість, просто розігрійте його в мікрохвильовці, духовці або просто тримайте трохи над парою. Таким чином, ви зможете насолоджуватися свіжим хлібом протягом довгого часу.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цілозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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