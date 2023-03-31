Чому не можна викидати хліб: забобони та прикмети

Прикмети та забобони, пов'язані з хлібом, відомі у народі з давніх-давен. За біблійними переказами, п'ять хлібів, якими Ісус Христос нагодував п'ять тисяч людей, є символом добробуту та достатку.

Хліб – це продукт, який завжди був доступний як бідним, так і багатим людям. У наших краях він присутній на багатьох ритуалах. Наприклад, на РАГСі, батьки зустрічають з хлібом своїх дітей, а на похоронах на труну покійного кладуть хлібний коровай, який потім роздають усім присутнім.

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Народні прикмети пов'язані зі споживанням хліба. У народі існує прикмета, що кусочок хліба, який випаде на землю, потрібно з'їсти, щоб не втратити багатства. Також вірять, що хліб не можна кидати або викидати, бо це призведе до злиднів. Водночас, якщо хліб почав киснути, то його потрібно відрізати, а не ламати, щоб не привернути лихо.

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У народі існує багато прикмет, які пов'язані з хлібом:

не розпочинайте новий буханець хліба після заходу Сонця – це до бідності;

не залишайте ніж у хлібі, щоб не випустити з дому удачу;

не залишайте на столі недоїдений хліб – це до невдачі;

якщо на підлогу впав шматок хліба – чекайте гостей;

якщо хтось із сім'ї відправлявся в подорож – йому дають з собою буханець хліба;

якщо стражденний попросить шматочок хліба – обов'язково дайте, навіть останній шматок;

не передавайте буханку хліба через поріг – це може накликати нужду та голод у ваш будинок.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

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