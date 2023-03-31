Почему нельзя выбрасывать хлеб: предрассудки и приметы

Приметы и предрассудки, связанные с хлебом, известны в народе с давних времен. По библейским преданиям пять хлебов, которыми Иисус Христос накормил пять тысяч человек, являются символом благосостояния и достатка.

Хлеб – продукт, который всегда был доступен как бедным, так и богатым людям. В наших краях он находится на многих ритуалах. Например, на ЗАГСе родители встречают с хлебом своих детей, а на похоронах на гроб покойного кладут хлебный каравай, который потом раздают всем присутствующим.

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Народные приметы связаны с потреблением хлеба. В народе существует примета, что выпавший на землю кусочек хлеба нужно съесть, чтобы не потерять богатства. Также верят, что хлеб нельзя бросать или выбрасывать, потому что это приведет к нищете. В то же время, если хлеб начал киснуть, его нужно отрезать, а не ломать, чтобы не привлечь беду.

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В народе существует много примет, связанных с хлебом:

не начинайте новую буханку хлеба после захода Солнца – это к бедности;

не оставляйте нож в хлебе, чтобы не выпустить из дома удачу;

не оставляйте на столе недоеденный хлеб – это до неудачи;

если на пол упал кусок хлеба – ждите гостей;

если кто-то из семьи отправлялся в путешествие – ему дают с собой буханку хлеба;

если страждущий попросит кусочек хлеба – обязательно дайте даже последний кусок;

не передавайте буханку хлеба через порог – это может навлечь нужду и голод в ваш дом.

Ранее мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей.

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