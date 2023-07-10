Що робити, щоб машина не нагрівалась у спеку: 5 порад для водіїв

Дійсно, перебування в автомобілі під час рекордно високої температури може бути неприємним. Брак свіжого повітря і недостатня охолодженість створюють незручності і можуть навіть вплинути на безпеку водіння. Щоб забезпечити комфорт та безпеку під час водіння влітку, слід знати про кілька корисних порад щодо охолодження салону автомобіля.

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Ось декілька способів охолодження салону автомобіля:

Використовуйте сонцезахисні шторки. Вони допоможуть захистити салон автомобіля від прямих сонячних променів. Особливу увагу слід звернути на переднє скло та бічні вікна, оскільки на них зазвичай спрямоване найбільше сонячне світло; Шукайте місця у тіні. Старайтеся паркуватися під великими деревами або навісами, якщо це можливо. Це допоможе уникнути прямого нагрівання автомобіля під сонцем; Залиште вікна або люк напіввідкритими, якщо це безпечно, коли тривало залишаєте автомобіль припаркованим. Таким чином, гаряче повітря з салону буде виходити, що знизить температуру всередині автомобіля; Перед тим як сідати в автомобіль, на кілька хвилин відчиніть двері, щоб випустити гаряче повітря з салону. Потім увімкніть вентиляцію, встановивши її на вищу позицію, щоб прискорити процес охолодження; Якщо крісла у вашому автомобілі чорного кольору, вони можуть поглинати більше тепла, що сприяє підвищенню температури в салоні. Спробуйте встановити захисні чохли світлих кольорів на крісла, це допоможе зменшити поглинання тепла та зберегти прохолоду.

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