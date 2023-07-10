Что делать, чтобы машина не нагревалась в жару: 5 водительских советов

Действительно, пребывание в автомобиле во время рекордно высокой температуры может оказаться неприятным. Нехватка свежего воздуха и недостаточная охлажденность создают неудобства и могут даже повлиять на безопасность вождения. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время вождения летом, следует знать несколько полезных советов по охлаждению салона автомобиля.

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Вот несколько способов охлаждения салона автомобиля:

Используйте солнцезащитные шторки.Они помогут оградить салон автомобиля от прямых солнечных лучей. Особое внимание следует обратить на переднее стекло и боковые окна, поскольку на них обычно направлен наибольший солнечный свет; Ищите места в тени. Старайтесь парковаться под большими деревьями или навесами, если это возможно. Это поможет избежать прямого нагревания автомобиля под солнцем; Оставьте окна или люк полуоткрытыми, если это безопасно, когда долго оставляете автомобиль припаркованным. Таким образом, горячий воздух из салона будет получаться, что снизит температуру внутри автомобиля; Перед тем как садиться в автомобиль, на несколько минут откройте дверь, чтобы выпустить горячий воздух из салона. Затем включите вентиляцию, установив ее на более высокую позицию, чтобы ускорить процесс охлаждения; Если кресла в автомобиле черного цвета, они могут поглощать больше тепла, что способствует повышению температуры в салоне. Попытайтесь установить защитные чехлы светлых цветов на кресла, это поможет уменьшить поглощение тепла и сохранить прохладу.

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