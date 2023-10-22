Що робити, щоб на стінах не з'являлася пліснява, та як її позбутися

Пліснява – це грибок, який може з'являтися на стінах у будь-якому приміщенні, де є підвищена вологість і погана вентиляція. Пліснява не тільки псує зовнішній вигляд стін, але і може бути шкідливою для здоров'я людини.

Щоб на стінах не з'являлася пліснява, необхідно дотримуватися кількох правил. Утім, якщо вона вже є, то її потрібно видаляти, а для цього підійдуть натуральні засоби.

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Що робити, щоб не було плісняви вдома

1. Контролюйте рівень вологості в приміщенні. Оптимальний рівень вологості в житлових приміщеннях становить 40-60%. Якщо вологість вище, необхідно встановити в приміщенні кондиціонер або витяжку.

2. Забезпечте хорошу вентиляцію. У всіх приміщеннях повинні бути відкриті кватирки або вікна для забезпечення припливу свіжого повітря.

3. Усунути джерела вологи. Якщо в приміщенні є тріщини в стінах або стелі, їх необхідно закрити. Також необхідно регулярно просушувати ванну кімнату і кухню після використання.

4. Використовувати якісні будівельні матеріали. При ремонті будинку або квартири необхідно використовувати гідроізоляційні матеріали, які захистять стіни від вологи.

Якщо на стінах вже з'явилася пліснява, її необхідно видалити. Для цього можна використовувати спеціальні засоби, які продаються в будівельних магазинах, або ж приготувати засіб самостійно з натуральних інгредієнтів, зокрема розчин оцту або перекису водню.

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Ось кілька порад, як позбутися плісняви на стінах:

1. Видаліть видимі осередки плісняви. Для цього можна використовувати скребок або пилосос з фільтром.

2. Обробіть уражену поверхню розчином антисептика, спеціального засобу. Це допоможе запобігти повторному появі цвілі.

3. Вдайтеся до натуральних засобів.

Оцет – це кислота, яка має фунгіцидні властивості. Для приготування розчину оцту для видалення цвілі необхідно розвести 1 частину оцту в 3 частинах води. Нанесіть розчин на уражену поверхню за допомогою розпилювача або губки. Залиште розчин на 30 хвилин, а потім протріть поверхню вологою ганчіркою.

Перекис водню – це сильний окислювач, який також має фунгіцидні властивості. Для приготування розчину перекису водню для видалення цвілі необхідно розвести 1 частину перекису водню в 10 частинах води. Нанесіть його, нехай діє пів години, а потім витріть.

– це сильний окислювач, який також має фунгіцидні властивості. Для приготування розчину перекису водню для видалення цвілі необхідно розвести 1 частину перекису водню в 10 частинах води. Нанесіть його, нехай діє пів години, а потім витріть. Сода – це природний антисептик, який допомагає боротися з цвіллю. Для приготування розчину соди для видалення цвілі необхідно змішати 1 частину соди з 2 частинами води. Нанесіть розчин та залиште розчин на 30 хвилин, а потім протріть поверхню вологою ганчіркою.

– це природний антисептик, який допомагає боротися з цвіллю. Для приготування розчину соди для видалення цвілі необхідно змішати 1 частину соди з 2 частинами води. Нанесіть розчин та залиште розчин на 30 хвилин, а потім протріть поверхню вологою ганчіркою. Лимонна кислота – це природний фунгіцид, який допомагає боротися з цвіллю. Для приготування розчину лимонної кислоти для видалення цвілі необхідно розвести 1 столову ложку лимонної кислоти у 200 мл води. Засіб має діяти 30 хвилин.

Перед використанням будь-якого натурального засобу від цвілі необхідно протестувати його на непомітній ділянці поверхні. Це допоможе переконатися, що засіб не пошкодить матеріал поверхні.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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