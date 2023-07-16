Що робити, щоб пісок з пляжу не налипав на тіло та рушник: простий лайфхак

Під час відпочинку на пляжі однією з неприємностей є прилипання піску, який потрапляє на взуття, речі та сумки, а також налипає на тіло, створюючи дискомфорт. Однак, є кілька лайфхаків, які допоможуть мінімізувати цю проблему.

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Варто знати, що пісок прилипає не тільки через контакт з водою. Його також притягує піт та сонцезахисний крем.

Найкращий спосіб зменшити кількість піску на тілі – прийняти душ. Промийте ноги та тіло, витріть їх насухо і швидко взуйтеся, щоб уникнути надмірного нанесення піску.

Якщо ви не можете прийняти душ на місці відпочинку, можете скористатися тальком або дитячою присипкою. Ці продукти мають гідрофільні властивості, які допомагають швидко вбирати вологу, тим самим зменшуючи прилипання піску.

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Тальк слід наносити на шкіру таким чином, щоб вона була повністю покрита, а потім надати йому невеликого розподілення. Ви помітите, як пісок та присипка миттєво зісковзує з тіла.

Для того, щоб зменшити прилипання піску до пляжного рушника, варто перед його використанням обробити його кондиціонером для білизни. Це допоможе запобігти цьому явищу. Проте після повернення з пляжу не рекомендується використовувати кондиціонер при пранні рушників.

Раніше ми вже писали про місця, куди можна сховати цінні речі на пляжі, щоб не привернути увагу крадіїв.

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