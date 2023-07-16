Что делать, чтобы песок с пляжа не налипал на тело и полотенце: простой лайфхак

Во время отдыха на пляже одной из неприятностей является прилипание песка, попадающего на обувь, вещи и сумки, а также налипает на тело, создавая дискомфорт. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут минимизировать эту проблему.

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Следует знать, что песок прилипает не только из-за контакта с водой. Его также притягивают пот и солнцезащитный крем.

Лучший способ уменьшить количество песка на теле – принять душ. Промойте ноги и тело, протрите их досуха и быстро надейтесь, чтобы избежать чрезмерного нанесения песка.

Если вы не можете принять душ на месте отдыха, можете пользоваться тальком или детской присыпкой. Эти продукты имеют гидрофильные свойства, которые помогают быстро впитывать влагу, тем самым уменьшая прилипание песка.

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Тальк следует наносить на кожу так, чтобы она была полностью покрыта, а затем придать ему небольшое распределение. Вы заметите, как песок и присыпка мгновенно соскальзывает с тела.

Для того чтобы уменьшить прилипание песка к пляжному полотенцу, следует перед его использованием обработать его кондиционером для белья. Это поможет предотвратить это явление. Однако после возвращения с пляжа не рекомендуется использовать кондиционер при стирке полотенец.

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