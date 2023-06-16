Как уберечь ценные вещи от воров на пляже: 5 полезных советов

На пляже хочется расслабиться и насладиться плаванием. Но как это сделать, если некуда спрятать ценные вещи? На самом деле есть места, куда их можно спрятать и которые не привлекут внимание воров.

Обувь

Можно сделать тайник из пляжных шлепанцев, прорезав в подошве щели, куда можно спрятать деньги и даже мобильный телефон.

Средства гигиены

Вор вряд ли полезет в детский подгузник или пакетик с женской гигиенической прокладкой в поисках денег или других ценностей.

Одноразовая посуда

Укрытие также можно сделать из непрозрачного примятого стаканчика или пластиковой бутылки из-под напитка с широким горлышком. Прижмите их одеждой и уходите плавать.

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Песок

Составьте ценные вещи в пакет и прикопайте под своей подстилкой на глубину 5-10 см. Но запомните место тайника.

Подстилка

Сделайте маленький карманчик в пляжной подстилке из плотной ткани.

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