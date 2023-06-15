Худеть не нужно: Как растянуть джинсы на один размер

У каждого из нас есть джинсы в гардеробе. Этот универсальный элемент одежды можно носить практически в любой ситуации и чувствовать себя комфортно. Однако иногда после стирки они могут сузиться. Не стоит сразу покупать новую пару или садиться на диету, поскольку эту ситуацию можно легко поправить дома.

Читайте также: Скроют все недостатки: три лучшие модели джинсов для любого типа фигуры

Один из способов растянуть джинсы в поясе распространяется через TikTok. Блогер рекомендует смешать тёплую воду с аммиаком и перелить полученную смесь в пульверизатор. Затем нужно тщательно распилить джинсы этим раствором и растягивать их руками. После этой процедуры джинсы нужно дать высохнуть на свежем воздухе, и их можно снова носить. Теперь они должны удобно застегиваться.

Видео дня

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, следует правильно стирать джинсы. Эксперты рекомендуют делать это только при температуре не выше 40 градусов с помощью мягких моющих средств. Для сушки лучше использовать вешалки для брюк, чтобы сохранить форму джинсов.

Ранее стилисты рассказали, о каких джинсах стоит забыть в этом сезоне, чтобы не испортить модный образ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!