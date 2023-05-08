Скроют все недостатки: три лучшие модели джинсов для любого типа фигуры

Джинсы стали просто нужной вещью в гардеробе каждой женщины. Однако все хотят скрыть недостатки фигуры и лишний вес.

В этом поможет правильно подобранная модель. Тогда джинсы действительно будут работать на вас.

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Джинсы клеш от бедра

Джинсы клеш сделают вас стройнее всего за мгновение. Такая модель выглядит стильно и удачно сочетается с элегантными блузами, оверсайзом.

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Оверсайз

Объемные джинсы давно уже на пике моды. Они избавляют от всех проблем, особенно от форменных бедер и других проблемных зон. Такая модель скроет лишние килограммы и выгодно подчеркнет талию.

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Укороченные

Благодаря укороченной модели джинсов можно скрыть объемные икры, а талия станет более тонкой и изящной. Весной их можно сочетать с замшевыми ботильонами на каблуке, а летом с минималистическими босоножками с тонкими перемычками.

Также стилисты советуют выбирать джинсы из темного денима, поскольку освещение прибавляют объем той части тела, где они расположены.

Напомним, даже не имея лишних денег на одежду от дизайнеров можно всегда выглядеть стильно и модно. Для этого следует всегда ухаживать за собой и следовать нескольким простым советам от стилистов.

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