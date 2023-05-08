Приховають всі недоліки: три найкращі моделі джинсів для будь-якого типу фігури

Джинси стали просто необхідною річчю в гардеробі кожної жінки. Проте всі хочуть приховати недоліки фігури та зайву вагу.

У цьому допоможе правильно підібрана модель. Тоді джинси справді працюватимуть на вас.

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Джинси кльош від стегна

Джинси кльош зроблять вас стрункішими всього за мить. Така модель має стильний жіночий вигляд та вдало поєднується з елегантними блузами, оверсайзом.

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Оверсайз

Об’ємні джинси вже давно на піку моди. Вони рятують від всіх проблем, особливо від форменних стегон та інших проблемних зон. Така модель приховає зайві кілограми та вигідно підкреслить талію.

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Укорочені

Завдяки укороченій моделі джинсів можна приховати об’ємні ікри, а талія стане тоншою та витонченою. Весною їх можна поєднувати із замшевими ботильйонами на підборах, а в влітку з мінімалістичними босоніжками з тонкими перемичками.

Також стилісти радять обирати джинси з темного деніму, оскільки висвітлення додають об'єму тій частині тіла, де їх розташовано.

Нагадаємо, навіть не маючи зайвих грошей на одяг від дизайнерів, можна завжди виглядати стильно та модно. Для цього варто завжди доглядати за собою та дотримуватися кількох простих порад від стилістів.

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