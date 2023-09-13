Що робити, якщо обпеклися кип‘ятком: поради лікарів

Якщо ви обпеклися, головне, відразу ж почніть охолоджувати опік проточною водою протягом 10-20 хвилин. Це сприятиме зниженню температури тканин та припинить тривалий вплив тепла. Не застосовуйте лід, оскільки це може погіршити пошкодження шкіри. Якщо одяг прилип до шкіри, обережно видаліть його, щоб уникнути подальшого прилипання гарячої тканини до шкіри. Не рвіть одяг, якщо він прилип до шкіри.

Про це пише Ukr.media.

Медики зауважили, що не слід наносити на опік олійні креми, мазі на основі жиру або сметану, оскільки ці засоби можуть погіршити ситуацію, створюючи бар'єр для теплообміну та природного охолодження.

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Якщо після охолодження з'явилися пухирі, не відкривайте їх, так як це може збільшити ризик інфекції. Покладіть чисту марлеву або серветку на опік, щоб запобігти зараженню. У випадку великої площі опіку або коли він розташований на обличчі, грудях, шиї, руках, ногах або пахві, відразу викличте швидку медичну допомогу.

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Терапевти також радять, що за необхідності можна вживати безрецептурні знеболювальні препарати, такі як парацетамол або ібупрофен.

Пам'ятайте, що опіки можуть бути дуже болючими і потенційно небезпечними. У разі серйозних опіків завжди краще звертатися до медичних фахівців для оцінки та лікування.

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