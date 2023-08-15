Низькокалорійна та не містить глютену: Яку кашу краще їсти на сніданок

Багато з нас переконані, що вівсянка – це найкорисніший варіант сніданку, однак така думка може бути дещо спростована, адже цю кашу не можна їсти щодня.

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Це не означає, що вівсянку слід відмовитися їсти зовсім, але час від часу варто розглядати альтернативні варіанти, наприклад, кукурудзяну кашу, рекомендує сайт 5692.

Кукурудзяна каша – це не тільки смачний, але й дуже корисний вибір для сніданку, який може подарувати організму багато переваг:

Складні вуглеводи: Однією з ключових переваг кукурудзяної каші є її високий вміст складних вуглеводів. Порівняно з простими вуглеводами, які швидко підвищують рівень цукру в крові, складні вуглеводи перетравлюються повільно, забезпечуючи стабільний рівень глюкози та довготривале почуття ситості. Каротиноїди: Кукурудзяна каша також багата на каротиноїди, які є важливими елементами для підтримки зорового здоров'я та захисту організму від різних захворювань. Низький вміст жирів: Знижений вміст жирів робить кукурудзяну кашу чудовим варіантом для тих, хто підтримує здоров'я серця. Щоб зменшити кількість споживаних жирів, можна готувати кашу на воді або бульйоні.

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