Что делать, если обожглись кипятком: советы врачей

Если вы обожглись, главное, сразу же начните охлаждать ожог проточной водой в течение 10-20 минут. Это приведет к снижению температуры тканей и прекратит длительное воздействие тепла. Не применяйте лед, поскольку это может усугубить повреждение кожи. Если одежда прилипла к коже, осторожно удалите ее, чтобы избежать дальнейшего прилипания горячей ткани к коже. Не рвите одежду, если она прилипла к коже.

Об этом пишет Ukr.media.

Медики отметили, что не следует наносить на ожог масляные кремы, мази на основе жира или сметана, поскольку эти средства могут усугубить ситуацию, создавая барьер для теплообмена и естественного охлаждения.

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Если после охлаждения появились волдыри, не открывайте их, так как это может увеличить риск инфекции. Положите чистую марлевую или салфетку на ожог, чтобы предотвратить заражение. В случае большой площади ожога или когда он расположен на лице, груди, шее, руках, ногах или подмышечке, сразу вызовите скорую медицинскую помощь.

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Терапевты также рекомендуют, что при необходимости можно принимать безрецептурные обезболивающие препараты, такие как парацетамол или ибупрофен.

Помните, что ожоги могут быть очень болезненными и потенциально опасными. При серьезных ожогах всегда лучше обращаться к медицинским специалистам для оценки и лечения.

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