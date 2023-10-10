Що робити, коли речі електризуються у холод: лайфхак з фольгою

Статична електрика – це електричний заряд, який накопичується на предметах, коли вони труться один об одного. Тіло також електризується, коли ви одягаєтеся, чи витираєтеся рушником або просто ходите по килимовому покриттю.

Коли предмет накопичує достатньо статичної електрики, він може випустити її у вигляді іскор, що відчувається як удар струмом. Це може бути неприємним і навіть болючим.

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Чому речі електризуються

Статична електрика виникає, коли два матеріали з різними електростатичними властивостями стикаються один з одним. Наприклад, синтетичні матеріали, такі як поліестер і нейлон, мають тенденцію накопичувати більше статичної електрики, ніж натуральні матеріали, такі як бавовна і вовна.

Як зняти статичну електрику з речей

Додайте в пральну машину кондиціонер для білизни. Кондиціонер для білизни допомагає пом'якшити тканину і зменшити тертя.

Перед тим, як одягнутися, пропустіть одяг через металевий вішак. Це допоможе зняти статичну електрику, яка накопичилася під час зберігання.

Натріть одяг шматком металу. Метал є хорошим провідником, тому він допоможе відвести статичну електрику від одягу.

Використовуйте зволожувач повітря. Сухе повітря сприяє накопиченню статичної електрики.

Можна використати металеві шпильки або шматочки фольги. Шпильки закріпляють з того боку одягу, де він найчастіше торкається тіла. А фольгу можна порізати на квадратики та покласти у кишені, або прикріпити до підошви та зверху вдягнути шкарпетки.

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