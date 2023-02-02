Якщо речі взимку 'стріляються': прості способи змусити одяг не прилипати до тіла

Якщо взимку до вас "прилипає" одяг, коли ви його знімаєте, то він б'ється струмом, значить прийшов час позбутися від статичної електрики на речах. Якщо ця проблема у вас зустрічається часто, відмовтеся від носіння одягу з синтетичних тканин.

Якщо ж "струмом б'є" одяг з шерсті, то цьому можна зарадити кількома простими способами. Найперше експерти радять збризнути речі з пульверизатора, однак виходити на вулицю в мороз у вологому одязі не варіант.

Читайте також: Як правильно сушити одяг взимку: відповідь вас здивує

Тож пропонуємо інші лайфхаки, як подіяти на деелектризацію речей.

Можна протерти речі антистатичною серветкою, або розпорошити на них спеціальний антистатичний аерозоль. Потрібно обробити місця, де одяг найбільше прилягає до тіла.

Відео дня

Лак для волосся теж може зарадити електризації – його потрібно нанести на відкриті ділянки шкіри, уникаючи потрапляння в дихальні шляхи та в очі. Проте цей спосіб не підійде тим, хто має на цей засіб алергічну реакцію.

Можна також перед тим як вдягатися намастити тіло зволожуючим лосьйоном, або кремом. Нанесіть лосьйон або крем на ті ділянки шкіри, до яких прилипає одяг.

Якщо ваш одяг електризується після прання, то можна використовувати при пранні кульки з фольги. Вони вберуть в себе зайву статичну електрику. Ще можна додати під час полоскання речей кондиціонер для білизни, він пом'якшує тканини й запобігає електризуванню.

Ще один спосіб може зарадити цій проблемі – візьміть металеву шпильку та прикріпіть до одягу там, де він торкається тіла. А ще перед тим як вдягнути куртку чи светр, спробуйте ці речі протягнути через металеву вішалку. Метал розрядить електричний заряд.

Читайте також про те, як правильно прати кольорові речі, аби вони не линяли та залишалися яскравими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!