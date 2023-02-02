Если вещи зимой 'стреляются': простые способы заставить одежду не прилипать к телу

Если зимой к вам "прилипает" одежда, когда вы ее снимаете, то она бьется током, значит пришло время избавиться от статического электричества на вещах. Если эта проблема у вас часто встречается, откажитесь от ношения одежды из синтетических тканей.

Если же "током бьет" одежда из шерсти, то этому можно помочь несколькими простыми способами. В первую очередь эксперты советуют сбрызнуть вещи с пульверизатора, однако выходить на улицу в мороз во влажной одежде не вариант.

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Итак, предлагаем другие лайфхаки, как подействовать на деэлектризацию вещей.

Можно протереть вещи антистатической салфеткой или распылить на них специальный антистатический аэрозоль. Нужно обработать места, где одежда больше всего прилегает к телу.

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Лак для волос тоже может помочь электризации – его нужно нанести на открытые участки кожи, избегая попадания в дыхательные пути и в глаза. Однако этот способ не подойдет тем, кто имеет на это аллергическую реакцию.

Можно также перед тем как одеваться смазать тело увлажняющим лосьоном или кремом. Нанесите лосьон или крем на те участки кожи, к которым прилипает одежда.

Если ваша одежда электризуется после стирки, то можно использовать при стирке шарики из фольги. Они впитают в себя лишнее статическое электричество. Еще можно добавить во время полоскания вещей бельевой кондиционер, он смягчает ткани и предотвращает электризацию.

Еще один способ может помочь этой проблеме – возьмите металлическую шпильку и прикрепите к одежде там, где она касается тела. А еще перед тем как надеть куртку или свитер, попробуйте эти вещи протащить через металлическую вешалку. Металл разрядит электрический заряд.

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