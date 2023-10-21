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Що додати до квашеної капусти, щоб її смак став неповторним

Ігор Романько

Які додаткові інгредієнти можна додавати під час квашення капусти

Квашена капуста відома своєю корисністю та відмінним смаком, що дозволяє урізноманітнити осінньо-зимове меню. Але ви можете ще більше підкреслити її смак і зробити більш цікавою та пікантною.

Зазвичай, під час квашення капусти до неї додають моркву, оскільки ці два овочі чудово поєднуються. Як можна створити різноманітний овочевий асорті з капустою пише сайт "На пенсії".

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Але якщо ви бажаєте розширити звичайний смак, ми пропонуємо вам кілька неординарних варіантів:

  1. Яблука – додадуть капусті соковитості та аромату. Рекомендується обирати малосолодкі та щільні сорти, такі як Голден, Ренет Симиренка та інші.
  2. Виноград – зробить закуску незабутньою і надасть їй вишуканої солодкості.
  3. Буряк – прикрасить капусту яскравим кольором та додасть смаку.
  4. Редька – зробить закуску пікантною і ще більш корисною, подрібнюючи її на крупній тертці.
  5. Перець чилі або халапеньо – наситять страву гостротою та зігріють в холодну пору.
  6. Імбир – додасть капусті східний смак та підвищить апетит.

Ви можете відважно експериментувати і насолоджуватися неймовірними смаковими поєднаннями. Крім того, це призведе до збагачення корисних властивостей цієї популярної закуски, що завжди є важливою перевагою.

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