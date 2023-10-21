Что добавить к квашеной капусте, чтобы ее вкус стал неповторимым

Квашеная капуста известна своей полезностью и отличным вкусом, что позволяет разнообразить осенне-зимнее меню. Но вы можете еще больше подчеркнуть его вкус и сделать более интересным и пикантным.

Обычно во время квашения капусты к ней добавляют морковь, поскольку эти два овоща прекрасно сочетаются. Как можно создать разнообразный овощной ассорти с капустой, пишет сайт "На пенсии".

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Но если вы хотите расширить обычный вкус, мы предлагаем вам несколько неординарных вариантов:

Яблоки – добавят капусту сочности и аромата. Рекомендуется выбирать малосладкие и плотные сорта, такие как Голден, Ренет Симиренко и другие. Виноград – сделает закуску незабываемой и придаст ей изысканную сладость. Свекла – украсит капусту ярким цветом и придаст вкус. Редька сделает закуску пикантной и еще более полезной, измельчая ее на крупной терке. Перец чили или халапеньо – насытят блюдо остротой и согреют в холодное время. Имбирь – придаст капусте восточный вкус и повысит аппетит.

Вы можете смело экспериментировать и наслаждаться невероятными вкусовыми сочетаниями. Кроме того, это приведет к обогащению полезных свойств этой популярной закуски, что всегда важно.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

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