Що додати у шарлотку, щоб випічка вийшла неймовірно пишна

Не всі господині можуть похвалитися пишною шарлоткою. Випічка часто може виходити збитою та пласкою.

Втім, досвідчені господарки мають свої секрети, як зробити шарлотку пишною. І справа не лише у розпушувачі для тіста.

Для приготування класичної шарлотки потрібні:

цукор – 150 г;

борошно – 170 г;

яйця – 3 шт.;

яблука – 400 г.

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Спочатку потрібно збити яйця з цукром до пишної піни. Після цього можна додавати поступово борошно та акуратно перемішувати лопаткою.

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Під час введення борошна також потрібно додати чайну ложку розпушувача. Втім, щоб досягнути максимальної пишності варто насипати на дно форми для випікання крохмаль.

Саме цей інгредієнт прибере зайву вологу, завдяки чому шарлотка вийде легкою та пишною. Зверху на крохмаль треба викласти порізані яблука, залити тістом та випікати 30 хвилин при 180 градусах.

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