Що їсти на вечерю, щоб схуднути: корисні поради дієтологів

Експерти зі здорового харчування розповіли, які страви можна вживати на вечерю, щоб позбутися зайвої ваги. Вони радять зосередитися на збалансованому раціоні, уникаючи переїдання та голодування, що може виснажити організм.

Про це повідомляє Healthline.

Під час вечері краще обирати легкі страви, щоб надмірно не навантажувати травну систему. Дієтологи рекомендують звертати увагу на клітковину та білки, які легко засвоюються організмом. Наприклад, морепродукти, особливо грильовані, є відмінним варіантом.

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Додатково, варто вживати овочі у запеченому або свіжому вигляді, можна спробувати рагу з овочів та курячого м’яса, або невелику кількість сиру з фруктами. Яєчня також може бути хорошим варіантом для вечері.

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Щоб прискорити процес схуднення, варто обмежити споживання вуглеводів у вечірній час і уникати солоної, жирної та важкої їжі. Краще вечеряти за три або чотири години до сну, щоб дати організму час на перетравлення їжі перед відпочинком.

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