Что есть на ужин, чтобы похудеть: полезные советы диетологов

Эксперты по здоровому питанию рассказали, какие блюда можно употреблять на ужин, чтобы избавиться от лишнего веса. Они советуют сосредоточиться на сбалансированном рационе, избегая переедания и голодания, что может истощить организм.

Об этом сообщает Healthline.

Во время ужина лучше выбирать легкие блюда, чтобы чрезмерно не нагружать пищеварительную систему. Диетологи рекомендуют обращать внимание на клетчатку и легко усваиваемые организмом белки. К примеру, морепродукты, особенно грилированные, являются отличным вариантом.

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Дополнительно, следует употреблять овощи в запеченном или свежем виде, можно попробовать рагу из овощей и куриного мяса или небольшое количество сыра с фруктами. Яичница также может быть хорошим вариантом для ужина.

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Чтобы ускорить процесс похудения, следует ограничить потребление углеводов в вечернее время и избегать соленой, жирной и тяжелой пищи. Лучше ужинать за три или четыре часа до сна, чтобы дать организму время на переваривание пищи перед отдыхом.

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