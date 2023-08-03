Що відомо про аксолотль: амфібія, яка може відновлювати тіло, навіть мозок (фото)

Мексиканська саламандра аксолотль (Ambystoma mexicanum) зустрічається тільки у двох озерах і вважається видом, що перебуває на межі зникнення через забруднення навколишнього середовища та інвазивних хижаків, що ведуть до скорочення її популяції.

Аксолотль у природі зустрічається в озерах Сочимилько та Чалько, що розташовані неподалік Мехіко у Мексиці. Науковці зазначають, що більшість саламандр зазнають метаморфозу від повністю водної личинкової форми до переважно наземних дорослих форм.

Відео дня

Однак аксолотль є одним із видів саламандр, у яких цього не відбувається. Натомість ця амфібія зберігає всі свої личинкові ознаки – зовнішні зябра і плавець уздовж спини. Таким чином вона залишається повністю водною істотою, при цьому здатною до розмноження (явище, відоме як педоморфоз, або неотенія).

Читайте також: Рештки павука, що жив на Землі понад 300 млн років тому, знайшли у Німеччині (фото)

Амфібія здатна регенерувати практично будь-яку частину свого тіла, включаючи кінцівки, очі й навіть частини мозку, що робить її цікавим для науковців, які вивчають регенеративну біологію.

У новій статті для провідного наукового журналу Science вчені описали молекулярні механізми регенерації саламандри, а саме її пошкодженого мозку. Біологи вважали, що аксолотль неспроможна повною мірою відтворити структуру втрачених тканин мозку.

Дослідники зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха (Швейцарія) та Інституту молекулярної патології (Австрія), які вивчають процес регенерації тканин на молекулярному рівні, дослідили, чи зможе аксолотль створити наново всі різні типи клітин, які були у віддаленій частині його мозку, — чи буде новий орган структурно повноцінним.

Біологи з'ясували, які саме гени активні у клітинах-попередниках, коли ті перетворюються на нейрони. Виявилося, така диференціація відбувається через стадію спеціальних проміжних клітин, про які раніше не було відомо. Після видалення частини кінцевого мозку аксолотля вчені спостерігали його регенерацію протягом 12 тижнів і відзначали появу нових популяцій клітин.

З'ясувалося, що аксолотль і справді успішно і повною мірою відновлює тканини пошкодженого і навіть частково втраченого мозку — для цього амфібія має складне і багатостадійне регулювання процесу регенерації мозку.

Раніше науковці пояснили, чому на Амазонці можна помітити черепах, на голові яких сидять зграї метеликів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!