Что известно об аксолотле: амфибия, которая может восстанавливать тело, даже мозг (фото)

Мексиканская саламандра Аксолотль (Ambystoma mexicanum) встречается только в двух озерах и считается видом, находящимся на грани исчезновения из-за загрязнения окружающей среды и инвазивных хищников, ведущих к сокращению ее популяции.

Аксолотль в природе встречается в озерах Сочимилько и Чалько, расположенных недалеко от Мехико в Мексике. Ученые отмечают, что большинство саламандр претерпевают метаморфозу от полностью водной личиночной формы до преимущественно наземных взрослых форм.

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Однако аксолотль является одним из видов саламандров, в которых этого не происходит. В то же время эта амфибия сохраняет все свои личиночные признаки – внешние жабры и пловец вдоль спины. Таким образом она остается полностью водным существом, при этом способным к размножению (явление, известное как педоморфоз, или неотения).

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Амфибия способна регенерировать практически любую часть своего тела, включая конечности, глаза и даже части мозга, что делает ее интересным для ученых, изучающих регенеративную биологию.

В новой статье для ведущего научного журнала Science ученые описали молекулярные механизмы регенерации саламандры, а именно ее поврежденного мозга. Биологи считали, что аксолотль не может в полной мере воспроизвести структуру утраченных тканей мозга.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (Швейцария) и Института молекулярной патологии (Австрия), изучающие процесс регенерации тканей на молекулярном уровне, исследовали, сможет ли аксолотль создать заново все разные типы клеток, которые были в отдаленной части его мозга, — будет ли новый орган структурно полноценен.

Биологи выяснили, какие именно гены активны в клетках-предшественниках, когда те превращаются в нейроны. Оказалось, что такая дифференциация происходит через стадию специальных промежуточных клеток, о которых ранее не было известно. После удаления части конечного мозга аксолотля учёные наблюдали его регенерацию в течение 12 недель и отмечали появление новых популяций клеток.

Выяснилось, что аксолотль действительно успешно и в полной мере восстанавливает ткани поврежденного и даже частично потерянного мозга — для этого амфибия имеет сложное и многостадийное регулирование процесса регенерации мозга.

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