Що можна використати замість панірувальних сухарів: корисні поради

Панірувальні сухарі – це продукт, який виготовляється з хліба або батона. Вони додають соковитості та хрусткості до котлет і відбивних. Однак, якщо вам не вдається знайти панірувальні сухарі, є багато альтернатив, які можна знайти у вашій кухонній шафці.

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Серед можливих замінників панірувальних сухарів є:

манна крупа;

висівки;

кукурудзяна крупа;

борошно;

подрібнені в крихту горіхи або насіння;

вівсяні пластівці;

гречані висівки;

крекери або чіпси.

Якщо вам цікаво, як замінити панірувальні сухарі для фрикаделек або тефтелів, ви можете використовувати натертий твердий сир.

Є дуже простий спосіб зробити "обвалку" самостійно. Для цього візьміть кілька шматків хліба та підсушіть їх в духовці або мікрохвильовці. Потім подрібніть хліб в блендері до дрібної крихти. Деякі господині заздалегідь роблять заготовку, заморожуючи батон, а потім обсмажуючи його в духовці. За бажанням, можна нарізати хліб скибочками або залишити цілим, залежно від ваших уподобань.

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