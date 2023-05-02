Что можно использовать вместо панировочных сухарей: полезные советы

Панировочные сухари – это продукт, который производится из хлеба или батона. Они придают сочности и хрусткости к котлетам и отбивным. Однако, если вам не удается найти панировочные сухари, есть много альтернатив, которые можно найти в вашем кухонном шкафчике.

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Среди возможных заменителей панировочных сухарей есть:

манная крупа;

отруби;

кукурузная крупа;

мука;

измельченные в крошку орехи или семена;

овсяные хлопья;

гречневые отруби;

крекеры или чипсы.

Если вам интересно, как заменить панировочные сухари для фрикаделек или тефтелей, вы можете использовать натертый сыр.

Есть очень простой способ сделать "обвалку" самостоятельно. Для этого возьмите несколько кусков хлеба и подсушите их в духовке или микроволновке. Затем измельчите хлеб в блендере до мелкой крошки. Некоторые хозяйки заранее производят заготовку, замораживая батон, а затем обжаривая его в духовке. По желанию можно нарезать хлеб ломтиками или оставить целым, в зависимости от ваших предпочтений.

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