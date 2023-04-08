Чем заменить дрожжи в выпечке: полезные советы

Бывает так, что очень хочется дрожжевой выпечки, а главного ингредиента для нее – дрожжей дома нет. Что делать? Можно, конечно, сбегать в магазин, но есть другой вариант: заменить их альтернативной составляющей. UaPortal подскажет, чем заменить дрожжи.

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Кефир. Он должен быть не совсем свежим – 2-3 дневной давности. На таком кефире выходят отличные пирожки, оладьи и пироги, которые жарятся на сковороде. Разрыхлитель. Им можно заменить дрожжи. Если у вас есть магазинный – супер. Если нет – можно приготовить самостоятельно. Для этого смешайте 5 г. соды, 3 г. лимонной кислоты и 12 г. муки (количество рассчитано на 1 кг. муки). Сода. Еще наши бабушки заменяли дрожжи содой. Перед добавлением в тесто ее нужно потушить: залить уксусом или лимонной кислотой. Пиво. В пиве есть дрожжи, поэтому выпечка на нем получается рыхлой. Для приготовления закваски на пиве смешайте 250 мл. пива, 250 г. муки и 20 г. сахара. Необходимо, чтобы смесь сутки бродила. Закваска. Для закваски смешайте 200 г. муки, 200 мл. теплой воды и 20 г. сахара. Оставьте в теплом месте для брожения.

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