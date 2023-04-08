Чим замінити дріжджі у випічці: корисні поради

Буває так, що дуже хочеться дріжджової випічки, а головного інгредієнта для неї – дріжджів вдома немає. Що робити? Можна звісно збігати до магазину, але є інший варіант: замінити їх альтернативним складником. UaPortal підкаже, чим замінити дріжджі.

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Кефір. Він має бути не зовсім свіжим – 2 – 3 денної давності. На такому кефірі виходять чудові пиріжки, оладки і пироги, які смажаться на сковороді. Розпушувач. Ним можна замінити дріжджі. Якщо у вас є магазинний – супер. Якщо немає – можна приготувати самостійно. Для цього змішайте 5 г. соди, 3 г. лимонної кислоти і 12 г. борошна (кількість розрахована на 1 кг. борошна). Сода. Ще наші бабусі заміняли дріжджі содою. Перед додаванням до тіста її треба погасити: залити оцтом чи лимонною кислотою. Пиво. У пиві є дріжджі, тому випічка на ньому виходить пухкою. Для приготування закваски на пиві, змішайте 250 мл. пива, 250 г. борошна і 20 г. цукру. Необхідно, щоб суміш добу бродила. Закваска. Для закваски змішайте 200 г. борошна, 200 мл. теплої води і 20 г. цукру. Залиште у теплому місці для бродіння.

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