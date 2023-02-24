10 ингредиентов, которыми можно заменить яйцо в фарше для котлет

Вы собрались готовить котлеты, но в холодильнике неожиданно кончились куриные яйца? Возможно, у вас аллергия на яичный белок или вы просто отказались от употребления этого продукта? Мы расскажем, чем можно заменить яйца при приготовлении фарша для котлет. Выбирайте любой ингредиент из списка и добавляйте его постепенно, чтобы скорректировать консистенцию.

Чем заменить яйца в котлетах

Итак, первый вариант – это тертый картофель, смешанный с панировочными сухарями : крахмал склеит фарш не хуже куриного яйца, а сухари помогут придать котлетам нужную форму. Прекрасная альтернатива – картофельное пюре без добавления сливочного масла.

По этой причине яйцо можно заменить небольшим количеством разваренного круглозерного риса. Почему именно круглозерного? Потому что он разваривается гораздо лучше, чем длиннозерный.

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Третий вариант – немного запаренные овсяные хлопья. Для того чтобы они скрепляли кусочки мяса должным образом, возьмите хлопья мелкого или среднего размера (большие распариваются слишком долго) и залейте их крутым кипятком в соотношении 1:2. Через 7-10 минут овсянка будет готова.

Еще один продукт-заменитель – любое детское пюре, например, из картофеля или кабачков.

Кабачок – тоже неплохая альтернатива, если вы вдруг не хотите добавлять картошку.

Также заменить яйца сможет кусочек плавленого сыра или даже небольшое количество твердого сыра, натертое на терке и растопленное на водяной бане.

Манная крупа также может пригодиться. Единственное, следует помнить, что ей нужно дать время, чтобы набухнуть. Для этого достаточно оставить фарш на 20 минут.

Обычный майонез. Всего несколько ложек сделают свое дело, выполняя функции так называемого клея в массе для котлет. При этом необходимо учитывать, что увлекаться этим продуктом во время приготовления пищи не следует, так как при термической обработке он становится источником канцерогенов.

Белокочанная капуста. Необходимо взять небольшое количество овощей и натереть на мелкую терку. Затем перемешайте с фаршем и отправьте в холодильник на 40 минут.

Иногда для того, чтобы фарш не разваливался прямо на сковороде, следует добавить немного пшеничной муки. Оно исправит неприятную ситуацию.

Напомним, если вы хотите приготовить вкусный и сытный омлет на завтрак, но у вас дома только одно яйцо, воспользуйтесь советами UAportal.

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