Що можна зробити з дезодорантом після його закінчення: ви здивуєтесь

Кожен із нас, мабуть, зустрічався з ситуацією, коли дезодорант закінчився, а викидати його красиву та зручну баночку – занадто шкода. Не варто викидати порожні баночки від дезодорантів, адже вони можуть стати незвичайно корисними у багатьох аспектах вашого життя.

Про лайфхаки з використання баночок від дезодорантів розповість UAportal. Для того, аби використати баночку після закінчення дезодоранту спочатку потрібно видалити кульку з неї.

Це завдання може здатися складним, але існує простий лайфхак, який зробить цей процес легшим. Для видалення кульки використайте ніж: натисніть ним на кульку, підковирніть та витягніть. Важливо після видалення кульки ретельно вимити баночку, щоб не залишити слідів попереднього вмісту.

Відео дня

Читайте також: Як позбутись плям від дезодоранту на речах різних кольорів: корисний лайфхак

Де і як можна використати порожню баночку від дезодоранту:

Для косметики: заповніть баночку різними кремами, сироватками або маслами і використовуйте для догляду за шкірою обличчя. Це дозволить наносити засоби дозовано та робити масаж обличчя, зберігаючи всі корисні властивості.

Мило для рук: порожні баночки добре підійдуть для зберігання рідкого мила. Це зручно в подорожах або на роботі.

Креативність: для творчих людей баночку можна заповнити фарбами та використовувати як незвичайну палітру для малювання.

Нагадаємо, ми розповіли, якими натуральними засобами можна замінити дезодорант.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!