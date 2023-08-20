Что можно сделать с дезодорантом после его окончания: вы удивитесь

Каждый из нас, скорее всего, встречался с ситуацией, когда дезодорант заканчивался, а выбрасывать его красивую и удобную баночку слишком жалко. Не стоит выбрасывать пустые баночки от дезодорантов, ведь они могут оказаться необычайно полезными во многих аспектах вашей жизни.

О лайфхаках по использованию баночек от дезодорантов расскажет UAportal. Для того чтобы использовать баночку после окончания дезодоранта сначала нужно удалить шарик из нее.

Эта задача может показаться сложной, но существует простой лайфхак, который сделает этот процесс более легким. Для удаления шарика используйте нож: нажмите на шарик, подковырните и вытащите. Важно после удаления шарика тщательно вымыть баночку, чтобы не оставить следы предыдущего содержимого.

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Где и как можно использовать пустую баночку от дезодоранта:

Для косметики: заполните баночку разными кремами, сыворотками или маслами и используйте для ухода за кожей лица. Это позволит наносить средства дозировано и делать массаж лица, сохраняя все полезные свойства.

Мыло для рук: пустые баночки хорошо подойдут для хранения жидкого мыла. Это удобно в путешествиях или на работе.

Креативность: для творческих людей баночку можно заполнить красками и использовать в качестве необычной палитры для рисования.

Напомним, мы рассказали, какими натуральными средствами можно заменить дезодорант.

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