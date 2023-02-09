Що подарувати хлопцю на День всіх закоханих: кращі ідеї подарунків

14 лютого у всьому світі щорічно відзначають найромантичніше свято – День святого Валентина або День усіх закоханих. У цей день заведено говорити своїм коханим про почуття, проводити разом цікаво час та дарувати теплі подарунки. Особливо важливо потішити кохану людину та подарувати щось особливе цьогоріч.

Якщо ви хочете насправді здивувати коханого гарним подарунком, то його слід обирати ретельно та заздалегідь, зважаючи на всі вподобання другої половинки.

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Головним атрибутом свята є валентинка – традиційна листівка у вигляді сердечка або оформлена серцями, у якій можна написати як приємні побажання, так і освідчитись у коханні. Однак, якщо ви хочете порадувати коханого хлопця, слід подбати про подарунок, який йому точно сподобається. Ось декілька гарних ідей:

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Подарунки, зроблені своїми руками

Романтична листівка із сердечками – простий та бюджетний варіант. Можете прикрасити та підписати як завгодно, наприклад, її улюбленими солодощами вашого коханого;

– простий та бюджетний варіант. Можете прикрасити та підписати як завгодно, наприклад, її улюбленими солодощами вашого коханого; Їстівний подарунок – це може бути як гарний торт у вигляді серця, так і сніданок в ліжко або романтична вечеря. Підійдіть до цього з креативом та любов'ю, тоді ваша страва, зроблена власноруч, сподобається чоловіку.

Банка з побажаннями та зізнаннями – зробіть свою банку "100 причин, чому я тебе кохаю", хлопці теж люблять компліменти. Також можна подарувати книжку або альбом із фотографіями, єдине обмеження – ваша фантазія;

– зробіть свою банку "100 причин, чому я тебе кохаю", хлопці теж люблять компліменти. Також можна подарувати книжку або альбом із фотографіями, єдине обмеження – ваша фантазія; Чекова книжка бажань – досить популярний подарунок. Можна написати список своїх побажань, які точно сподобаються хлопцю. Зазвичай такі презенти оцінять пари, що вже довго перебувають у стосунках, адже ваш чоловік зможе без перешкод "замовити" собі їжу в ліжко або весь день грати в комп’ютерні ігри;

– досить популярний подарунок. Можна написати список своїх побажань, які точно сподобаються хлопцю. Зазвичай такі презенти оцінять пари, що вже довго перебувають у стосунках, адже ваш чоловік зможе без перешкод "замовити" собі їжу в ліжко або весь день грати в комп’ютерні ігри; Масаж – необов'язково дарувати сертифікат на професійний сеанс. Запаліть вдома ароматичні свічки, купіть масажне масло та порадуйте коханого ніжністю.

Недорогі подарунки

Буває особливо важко здивувати партнера, якщо ви вже давно у стосунках. Для багатьох дівчат вибір подарунка у такому випадку обертається справжнісінькою головоломкою. Особливо тоді, коли в хлопця вже все нібито є.

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Але і дарувати якісь дрібниці не хочеться. Тому в інтернет-магазинах можна обрати цікаві варіанти в стильних принтах. Варто тільки відштовхуватися від смакових уподобань хлопця та свого бюджету, але подарунок має підбиратись з креативом. Це може бути:

іменний брелок;

повербанк;

карти для покеру;

масажер для спини;

улюблена книжка;

спідня білизна;

шампунь або гель для душу;

солодощі;

алкогольний набір;

цікава настільна лампа;

гаманець;

міні-колонка;

тример;

сумка для ноутбука;

прикраси.

Дорогі подарунки

Якщо бюджет дозволяє, а бажання потішити хлопця невгамовне, то на подарунок можна витратити і кругленьку суму. Зверніть увагу на такі ідеї:

хороший годинник;

парні світшоти;

ігрова приставка;

бездротові навушники;

Starlink;

квадрокоптер;

набір для пікніка;

туристичне екіпірування;

пляшка елітного алкоголю;

поїздка в гори;

ювелірні прикраси;

похід у SPA;

новий смартфон;

похід на майстер-клас;

дегустація вин;

побачення на даху;

стрибок з мотузкою з висоти;

романтичний вікенд за містом.

Раніше ми зібрали для вас кращі ідеї подарунків дівчині на День всіх закоханих.

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