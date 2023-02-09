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Праздники

Что подарить парню в День всех влюбленных: лучшие идеи подарков

Игорь Романько

Что подарить парню на 14 февраля

14 февраля во всем мире ежегодно отмечают романтичный праздник – День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот день принято говорить своим любимым о чувствах, проводить вместе интересно время и дарить теплые подарки. Особенно важно порадовать любимого человека и подарить что-то особенное в этом году.

Если вы хотите действительно удивить любимого хорошим подарком, то его следует выбирать тщательно и заранее, учитывая все предпочтения второй половинки.

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Главным атрибутом праздника является валентинка – традиционная открытка в виде сердечка или оформленная сердцами, в которой можно написать как приятные пожелания, так и признаться в любви. Однако, если вы хотите обрадовать любимого парня, следует позаботиться о подарке, который ему точно понравится. Вот несколько хороших идей:

Подарки, сделанные своими руками

  • Романтическая открытка с сердечками – простой и бюджетный вариант. Можете украсить и подписать как угодно, например, ее любимыми сладостями вашего любимого;
  • Съедобный подарок – это может быть как хороший торт в виде сердца, так и завтрак в постель или романтический ужин. Подойдите к этому с креативом и любовью, тогда ваше блюдо, сделанное собственноручно, понравится мужчине.
  • Банка с пожеланиями и признаниями – сделайте свою банку "100 причин, почему я тебя люблю", ребята тоже любят комплименты. Также можно подарить книгу или альбом с фотографиями, единственное ограничение – ваша фантазия;
  • Чековая книга желаний – довольно популярный подарок. Можно написать список своих пожеланий, которые точно понравятся парню. Обычно такие презенты оценят уже долго находящиеся в отношениях пары, ведь ваш мужчина сможет беспрепятственно "заказать" себе еду в постель или весь день играть в компьютерные игры;
  • Массаж – необязательно дарить сертификат на профессиональный сеанс. Зажгите дома ароматические свечи, купите массажное масло и порадуйте любимого нежностью.

Недорогие подарки

Бывает особенно сложно удивить партнера, если вы уже давно в отношениях. Для многих девушек выбор подарка в таком случае оборачивается самой настоящей головоломкой. Особенно тогда, когда у парня уже все вроде бы есть.

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Но и дарить какие-нибудь мелочи не хочется. Потому в интернет-магазинах можно выбрать интересные варианты в стильных принтах. Стоит только отталкиваться от вкуса парня и своего бюджета, но подарок должен подбираться с креативом. Это может быть:

  • именный брелок;
  • повербанк;
  • карты для покера;
  • массажер для спины;
  • любимая книга;
  • нижнее белье;
  • шампунь или гель для душа;
  • сладости;
  • алкогольный набор;
  • интересная настольная лампа;
  • кошелек;
  • мини-колонка;
  • триммер;
  • сумка для ноутбука;
  • украшения.

Дорогие подарки

Если бюджет позволяет, а желание порадовать парня неуемно, то на подарок можно потратить и кругленькую сумму. Обратите внимание на следующие идеи:

  • хорошие часы;
  • парные свитшоты;
  • игровая приставка;
  • беспроводные наушники;
  • Starlink;
  • квадрокоптер;
  • набор для пикника;
  • туристическая экипировка;
  • бутылка элитного алкоголя;
  • поездка в горы;
  • ювелирные украшения;
  • поход в SPA;
  • новый смартфон;
  • поход на мастер-класс;
  • дегустация вин;
  • свидание на крыше;
  • прыжок с веревкой с высоты;
  • романтический уик-энд за городом.

Раньше мы собрали для вас лучшие идеи подарков девушке в День всех влюбленных.

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