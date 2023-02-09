Что подарить парню в День всех влюбленных: лучшие идеи подарков
14 февраля во всем мире ежегодно отмечают романтичный праздник – День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот день принято говорить своим любимым о чувствах, проводить вместе интересно время и дарить теплые подарки. Особенно важно порадовать любимого человека и подарить что-то особенное в этом году.
Если вы хотите действительно удивить любимого хорошим подарком, то его следует выбирать тщательно и заранее, учитывая все предпочтения второй половинки.
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Главным атрибутом праздника является валентинка – традиционная открытка в виде сердечка или оформленная сердцами, в которой можно написать как приятные пожелания, так и признаться в любви. Однако, если вы хотите обрадовать любимого парня, следует позаботиться о подарке, который ему точно понравится. Вот несколько хороших идей:
Подарки, сделанные своими руками
- Романтическая открытка с сердечками – простой и бюджетный вариант. Можете украсить и подписать как угодно, например, ее любимыми сладостями вашего любимого;
- Съедобный подарок – это может быть как хороший торт в виде сердца, так и завтрак в постель или романтический ужин. Подойдите к этому с креативом и любовью, тогда ваше блюдо, сделанное собственноручно, понравится мужчине.
- Банка с пожеланиями и признаниями – сделайте свою банку "100 причин, почему я тебя люблю", ребята тоже любят комплименты. Также можно подарить книгу или альбом с фотографиями, единственное ограничение – ваша фантазия;
- Чековая книга желаний – довольно популярный подарок. Можно написать список своих пожеланий, которые точно понравятся парню. Обычно такие презенты оценят уже долго находящиеся в отношениях пары, ведь ваш мужчина сможет беспрепятственно "заказать" себе еду в постель или весь день играть в компьютерные игры;
- Массаж – необязательно дарить сертификат на профессиональный сеанс. Зажгите дома ароматические свечи, купите массажное масло и порадуйте любимого нежностью.
Недорогие подарки
Бывает особенно сложно удивить партнера, если вы уже давно в отношениях. Для многих девушек выбор подарка в таком случае оборачивается самой настоящей головоломкой. Особенно тогда, когда у парня уже все вроде бы есть.
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Но и дарить какие-нибудь мелочи не хочется. Потому в интернет-магазинах можно выбрать интересные варианты в стильных принтах. Стоит только отталкиваться от вкуса парня и своего бюджета, но подарок должен подбираться с креативом. Это может быть:
- именный брелок;
- повербанк;
- карты для покера;
- массажер для спины;
- любимая книга;
- нижнее белье;
- шампунь или гель для душа;
- сладости;
- алкогольный набор;
- интересная настольная лампа;
- кошелек;
- мини-колонка;
- триммер;
- сумка для ноутбука;
- украшения.
Дорогие подарки
Если бюджет позволяет, а желание порадовать парня неуемно, то на подарок можно потратить и кругленькую сумму. Обратите внимание на следующие идеи:
- хорошие часы;
- парные свитшоты;
- игровая приставка;
- беспроводные наушники;
- Starlink;
- квадрокоптер;
- набор для пикника;
- туристическая экипировка;
- бутылка элитного алкоголя;
- поездка в горы;
- ювелирные украшения;
- поход в SPA;
- новый смартфон;
- поход на мастер-класс;
- дегустация вин;
- свидание на крыше;
- прыжок с веревкой с высоты;
- романтический уик-энд за городом.
Раньше мы собрали для вас лучшие идеи подарков девушке в День всех влюбленных.
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