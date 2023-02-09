Что подарить парню в День всех влюбленных: лучшие идеи подарков

14 февраля во всем мире ежегодно отмечают романтичный праздник – День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот день принято говорить своим любимым о чувствах, проводить вместе интересно время и дарить теплые подарки. Особенно важно порадовать любимого человека и подарить что-то особенное в этом году.

Если вы хотите действительно удивить любимого хорошим подарком, то его следует выбирать тщательно и заранее, учитывая все предпочтения второй половинки.

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Главным атрибутом праздника является валентинка – традиционная открытка в виде сердечка или оформленная сердцами, в которой можно написать как приятные пожелания, так и признаться в любви. Однако, если вы хотите обрадовать любимого парня, следует позаботиться о подарке, который ему точно понравится. Вот несколько хороших идей:

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Подарки, сделанные своими руками

Романтическая открытка с сердечками – простой и бюджетный вариант. Можете украсить и подписать как угодно, например, ее любимыми сладостями вашего любимого;

– простой и бюджетный вариант. Можете украсить и подписать как угодно, например, ее любимыми сладостями вашего любимого; Съедобный подарок – это может быть как хороший торт в виде сердца, так и завтрак в постель или романтический ужин. Подойдите к этому с креативом и любовью, тогда ваше блюдо, сделанное собственноручно, понравится мужчине.

Банка с пожеланиями и признаниями – сделайте свою банку "100 причин, почему я тебя люблю", ребята тоже любят комплименты. Также можно подарить книгу или альбом с фотографиями, единственное ограничение – ваша фантазия;

– сделайте свою банку "100 причин, почему я тебя люблю", ребята тоже любят комплименты. Также можно подарить книгу или альбом с фотографиями, единственное ограничение – ваша фантазия; Чековая книга желаний – довольно популярный подарок. Можно написать список своих пожеланий, которые точно понравятся парню. Обычно такие презенты оценят уже долго находящиеся в отношениях пары, ведь ваш мужчина сможет беспрепятственно "заказать" себе еду в постель или весь день играть в компьютерные игры;

– довольно популярный подарок. Можно написать список своих пожеланий, которые точно понравятся парню. Обычно такие презенты оценят уже долго находящиеся в отношениях пары, ведь ваш мужчина сможет беспрепятственно "заказать" себе еду в постель или весь день играть в компьютерные игры; Массаж – необязательно дарить сертификат на профессиональный сеанс. Зажгите дома ароматические свечи, купите массажное масло и порадуйте любимого нежностью.

Недорогие подарки

Бывает особенно сложно удивить партнера, если вы уже давно в отношениях. Для многих девушек выбор подарка в таком случае оборачивается самой настоящей головоломкой. Особенно тогда, когда у парня уже все вроде бы есть.

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Но и дарить какие-нибудь мелочи не хочется. Потому в интернет-магазинах можно выбрать интересные варианты в стильных принтах. Стоит только отталкиваться от вкуса парня и своего бюджета, но подарок должен подбираться с креативом. Это может быть:

именный брелок;

повербанк;

карты для покера;

массажер для спины;

любимая книга;

нижнее белье;

шампунь или гель для душа;

сладости;

алкогольный набор;

интересная настольная лампа;

кошелек;

мини-колонка;

триммер;

сумка для ноутбука;

украшения.

Дорогие подарки

Если бюджет позволяет, а желание порадовать парня неуемно, то на подарок можно потратить и кругленькую сумму. Обратите внимание на следующие идеи:

хорошие часы;

парные свитшоты;

игровая приставка;

беспроводные наушники;

Starlink;

квадрокоптер;

набор для пикника;

туристическая экипировка;

бутылка элитного алкоголя;

поездка в горы;

ювелирные украшения;

поход в SPA;

новый смартфон;

поход на мастер-класс;

дегустация вин;

свидание на крыше;

прыжок с веревкой с высоты;

романтический уик-энд за городом.

Раньше мы собрали для вас лучшие идеи подарков девушке в День всех влюбленных.

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