Що таке режим гібернації та сну на ноутбуці: яку функцію краще використовувати

Власники ноутбуків, які працюють вдома, інколи переводять свої гаджети у режим сну, аби він не "перепрацьовувався", якщо їм треба відійти у справах, а потім повернутися до роботи. Але є більш "корисна" функція для девайсів – це режим гібернації. При його використанні ноутбук не використовує заряду батареї.

Також цей режим корисний для тих, у кого майже нульовий заряд на ноутбуці, а вимикати його не хочеться, бо заново відкривати усі робочі додатки та браузери немає бажання. UAportal пропонує дізнатися у чому переваги режиму сну та гібернації.

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Власникам ноутбуків з Windows доступні два основних варіанти відключення комп'ютера, коли фактично ви його не вимикаєте — "Сон" та "Гібернація". Режим сну – це так званий режим з низьким енергоспоживанням. Стан ноутбука перед активацією режиму зберігається в пам'яті, але інші компоненти комп'ютера при цьому вимкнені. Це дозволяє ноутбуку дуже швидко відновити роботу з того місця, на якому ви зупинилися, коли ви виведете його зі сплячого режиму.

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Гібернація (глибокий сон)зберігає поточний стан на жорсткому диску. Коли ви активуєте ноутбук, він також завантажує цей стан. Оскільки стан зберігається на жорсткому диску, ноутбук може навіть повністю вимкнутись, але при включенні живлення робота відновиться з того місця, де ви зупинилися. У зв'язку з цим завантаження з режиму глибокого сну займає трохи більше часу, ніж зі звичайного режиму сну.

"Сплячий" режим краще використовувати, якщо ви відходите від девайса на короткий період часу, тоді як гібернація більше підходить для відключення на ніч. І той, і інший режими будуть економити заряд батареї більше, ніж просто залишення ноутбука увімкненим, коли ви його не використовуєте.

А ще гібернація заощаджує більше енергії, ніж сплячий режим. У сплячому режимі ноутбук споживатиме близько 4 Вт на годину, тоді як у режимі глибокого сну це значення буде близьке до нуля (близько 0,2 Вт).

А ще існує гібридний сплячий режим – він підходить для настільних комп’ютерів. Гібридний сплячий режим поєднує в собі сплячий режим і режим гібернації, оскільки усі відкриті документи та програми зберігаються в пам’яті й на жорсткому диску, і комп’ютер переводиться в режим зниженого споживання електроенергії.

Як і в режимі звичайного сну, при гібридному сні комп’ютер не повинен знеструмлюватися. При несподіваному збої живлення операційна система Windows може відновити дані з диска, але таке відновлення не є штатним і зазвичай супроводжується інтенсивним навантаженням на жорсткий диск.

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