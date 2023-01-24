Чому не варто купувати дуже дешеві ноутбуки: основні поради

Придбати новий або вживаний ноутбук можна в межах 10 тисяч гривень навіть в умовах війни. Такий комп'ютер дасть змогу працювати та виконувати прості задачі, але бюджетні ноутбуки слід купувати лише у крайньому разі.

Про 6 основних мінусів дешевих ноутбуків пише itechua. Варто зазначити, якщо плануєте придбати вживаний ноутбук, перед покупкою, краще провести діагностику пристрою, щоб виявити проблеми та зробити остаточне рішення.

Слабке залізо

Від дуже дешевого ноутбука не слід чекати високої продуктивності. Скоріш за все, в ньому буде встановлено слабкий або застарілий процесор з частотою близько 1 ГГц і частіше одноядерний. У старій техніці зазвичай встановлено мало оперативної пам’яті, як і в бюджетних моделях ноутбуків, хоча 1-2 чи навіть 4 гігабайти оперативної пам’яті у 2023 році – це вже замало.

Відео дня

Також, швидше за все, у ноутбуці буде встановлений носій, з невеликим об'ємом постійної пам'яті, на якому після установки ОС залишиться вільним дуже мало місця. В таких пристроях навряд буде реалізовано дводіапазонний Wi-Fi та сучасний протокол Bluetooth.

Модернізувати такий пристрій важко або майже неможливо – оперативна пам’ять та процесор будуть припаяні до плати.

Низька продуктивність

Через слабке "залізо" падає продуктивність. Потужності такого пристрою вистачить лише, щоб відкрити пару вкладок у браузері та працювати з простими файлами. "Важкі" документи, презентації, багато медіаконтенту, ігри та велику кількість вкладок дешевий ноутбук просто "не потягне". Перемикання між різними задачами та вікнами буде дуже довгим, а комп'ютер буде часто "зависати". Це важко назвати повноцінним та зручним робочим інструментом.

Читайте також: Як пришвидшити роботу старих ПК, ноутбуків та смартфонів

Низька якість клавіатури і сенсорної панелі

Виробники дешевих ноутбуків не дуже вкладаються в створення якісної клавіатури й тачпада. Наприклад, оригінальна клавіатура для ноутбука вартістю 30-40 тисяч гривень може коштувати стільки ж, як і ультрабюджетний ноутбук.

Клавіші у такого ноутбука можуть працювати через раз, а фарба швидко зітреться. До того ж з часом можуть зламатись або вилетіти деякі кнопки. А тачпад навряд буде передавати команди з повною точністю, що буде незручно.

Низька якість складання та матеріалів

Крім клавіатури, від механічної втоми страждають петлі, які кріплять екран-кришку ноутбуків. Бюджетний пристрій може мати різні деформації шлейфу, по якому інформація виводиться на дисплей, а заміна обійдеться дуже дорого.

Також дешеві ноутбуки зазвичай роблять із тонкого і не дуже якісного пластику. Корпус можна пошкодити навіть після незначних механічних ушкоджень.

Від низької якості страждають також порти USB Type-A, їх часто доводиться замінювати, а USB Type-C, який з'явився не так давно, навряд буде в наявності у бюджетному ноутбуці.

Читайте також: Як правильно чистити екран ноутбука, щоб не зіпсувати його

Мало портів

Як правило, дешеві ноутбуки мають мінімум портів. Часто це лише 2 порти USB Type-A, старої версії протоколу. Зате інтерфейс HDMI для підключення зовнішнього монітора, є практично у кожного ультрабюджетного лептопа.

Низька ремонтопридатність

Якщо такий гаджет зламається, то, скоріш за все, його буде простіше утилізувати. Часто сервіс-центри відмовляються ремонтувати старі та ультрабюджетні ноутбуки, адже складно знайти комплектуючі до них, а вартість однієї запчастини іноді перевищує ринкову вартість такого ноутбука.

Читайте також: Як дізнатись ступінь зношеності акумулятора ноутбука під час діагностики пристрою, або під час його покупки

Чому не варто купувати дешеві ноутбуки?

Краще не купуйте занадто дешевий ноутбук, адже страждань з ним буде більше, ніж користі. Наприклад, вже з бюджетом у 20 000 гривень можна купити набагато якісніший ноутбук, ніж за 10 000 гривень. Таким гаджетом можна буде користуватись ще декілька років, не відчуваючи жодних незручностей.

Якщо вам вже довелось придбати ультрабюджетний лептоп, то замість Windows на такий пристрій можна встановити легшу збірку ОС на базі Linux, щоб система менше навантажувала гаджет.

Раніше ми писали чи потрібно відключати повністю заряджений ноутбук від розетки та до чого це може призвести.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!