Почему не стоит покупать очень дешевые ноутбуки: основные советы

Приобрести новый или б/у ноутбук можно в пределах 10 тысяч гривен даже в условиях войны. Такой компьютер позволит работать и выполнять простые задачи, но бюджетные ноутбуки следует покупать только в крайнем случае.

О 6 основных минусах дешевых ноутбуков пишет itechua. Стоит отметить, если планируете приобрести б/у ноутбук, перед покупкой, лучше провести диагностику устройства, чтобы выявить проблемы и сделать окончательное решение.

Слабое железо

От очень дешевого ноутбука не следует ожидать высокой производительности. Скорее всего, в нем будет установлен слабый или устаревший процессор с частотой около 1 ГГц и чаще одноядерный. В старой технике обычно установлено мало оперативной памяти, как и в бюджетных моделях ноутбуков, хотя 1-2 или даже 4 гигабайта оперативной памяти в 2023 году – это мало.

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Также, скорее всего, в ноутбуке будет установлен носитель с небольшим объемом постоянной памяти, на котором после установки ОС останется свободным очень мало места. В таких устройствах вряд ли будет реализован двухдиапазонный Wi-Fi и современный протокол Bluetooth.

Модернизировать такое устройство трудно или почти невозможно – оперативная память и процессор будут припаяны к плате.

Низкая производительность

Из-за слабого "железа" падает производительность. Мощности такого устройства достаточно, чтобы открыть пару вкладок в браузере и работать с простыми файлами. "Тяжелые" документы, презентации, много медиаконтента, игры и большое количество вкладок дешевый ноутбук просто "не потянет". Переключение между разными задачами и окнами будет очень длинным, а компьютер будет часто "зависать". Это сложно назвать полноценным и удобным рабочим инструментом.

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Низкое качество клавиатуры и сенсорной панели

Производители дешевых ноутбуков не слишком вкладываются в создание качественной клавиатуры и тачпада. К примеру, оригинальная клавиатура для ноутбука стоимостью 30-40 тысяч гривен может стоить столько же, как и ультрабюджетный ноутбук.

Клавиши такого ноутбука могут работать через раз, а краска быстро сотрется. К тому же, со временем могут сломаться или вылететь некоторые кнопки. А тачпад вряд ли будет передавать команды с полной точностью, что будет неловко.

Низкое качество сборки и материалов

Кроме клавиатуры, от механической усталости страдают петли, укрепляющие экран-крышку ноутбуков. Бюджетное устройство может иметь разные деформации шлейфа, по которому информация выводится на дисплей, а замена обойдется очень дорого.

Также дешевые ноутбуки обычно производят из тонкого и не очень качественного пластика. Корпус может быть поврежден даже после незначительных механических повреждений.

От низкого качества страдают также порты USB Type-A, их часто приходится заменять, а появившийся не так давно USB Type-C вряд ли будет в наличии в бюджетном ноутбуке.

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Мало портов

Как правило, дешевые ноутбуки имеют минимум портов. Часто это всего 2 порта USB Type-A, старой версии протокола. Зато интерфейс HDMI для подключения внешнего монитора есть практически у каждого ультрабюджетного лэптопа.

Низкая ремонтопригодность

Если такой гаджет сломается, то скорее всего его будет проще утилизировать. Зачастую сервис-центры отказываются ремонтировать старые и ультрабюджетные ноутбуки, ведь сложно найти комплектующие к ним, а стоимость одной запчасти иногда превышает рыночную стоимость такого ноутбука.

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Почему не стоит покупать дешевые ноутбуки?

Лучше не покупайте слишком дешевый ноутбук, ведь страданий с ним будет больше, чем пользы. К примеру, уже с бюджетом в 20 000 гривен можно купить гораздо более качественный ноутбук, чем за 10 000 гривен. Таким гаджетом можно будет пользоваться еще несколько лет, не испытывая никаких неудобств.

Если вам уже пришлось приобрести ультрабюджетный лэптоп, вместо Windows на такое устройство можно установить более легкую сборку ОС на базе Linux, чтобы система меньше нагружала гаджет.

Раньше мы писали нужно отключать полностью заряженный ноутбук от розетки и к чему это может привести.

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