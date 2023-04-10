Что такое режим гибернации и сна на ноутбуке: какую функцию лучше использовать

Владельцы ноутбуков, работающих дома, иногда переводят свои гаджеты в спящий режим, чтобы он не "перерабатывался", если им нужно отойти по делам, а затем вернуться к работе. Но есть более "полезная" функция для девайсов – это режим гибернации. При его использовании ноутбук не использует заряд батареи.

Также этот режим полезен тем, у кого почти нулевой заряд на ноутбуке, а выключать его не хочется, потому что заново открывать все рабочие приложения и браузеры нет желания. UAportal предлагает узнать, в чем преимущества режима сна и гибернации.

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Владельцам ноутбуков из Windows доступны два основных варианта отключения компьютера, когда фактически вы его не выключаете - "Сон" и "Гибернация". Спящий режим – это так называемый режим с низким энергопотреблением. Состояние ноутбука перед активацией режима сохраняется в памяти, но другие компоненты компьютера при этом выключены. Это позволяет ноутбуку очень быстро возобновить работу с того места, на котором вы остановились, когда вы выведете его из спящего режима.

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Гибернация (глубокий сон) сохраняет текущее состояние на жестком диске. Когда вы активируете ноутбук, он также загружает это состояние. Поскольку состояние сохраняется на жестком диске, ноутбук может даже полностью выключиться, но при включении питания работа возобновится с того места, где вы остановились. В связи с этим загрузка из режима гибернации занимает немного больше времени, чем из обычного режима сна.

"Спящий" режим лучше использовать, если вы отходите от девайса на короткий период времени, тогда как гибернация больше подходит для отключения на ночь. И тот и другой режимы будут экономить заряд батареи больше, чем просто оставление ноутбука включенным, когда вы его не используете.

А еще гибернация экономит больше энергии, чем спящий режим. В спящем режиме ноутбук потребляет около 4 Вт в час, тогда как в режиме гибернации это значение будет близко к нулю (около 0,2 Вт).

А еще есть гибридный спящий режим – он подходит для настольных компьютеров. Гибридный спящий режим сочетает в себе спящий режим и режим гибернации, поскольку все открытые документы и программы хранятся в памяти и на жестком диске, и компьютер переводится в режим пониженного потребления электроэнергии.

Как и в режиме обычного сна, при гибридном сне компьютер не должен обесточиваться. При неожиданном сбое питания операционная система Windows может восстановить данные с диска, но такое восстановление не является штатным и обычно сопровождается интенсивной нагрузкой на жесткий диск.

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