Що за біла речовина виділяється при смаженні лосося, та чи безпечно це їсти

Не треба хвилюватися, коли під час приготування лосося ви помічаєте виділення білої речовини. Цей феномен зовнішньо може видатися дивним, але насправді це звичайне явище, яке не повинно викликати паніку.

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Правильне приготування лосося може бути справжнім викликом – незалежно від того, чи ви готуєте його на грилі, смажите або запікаєте, пише Yahoo. Якщо лосось залишити на вогні занадто довго, результат може бути пересушеним та пересмаженим. Але як дізнатися, що лосось приготований ідеально? Термометр тут може стати у пригоді (Міністерство сільського господарства США рекомендує довести температуру внутрішнього шару лосося до 62°C).

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Але одна складність, яка може з’явитися під час готування, – це виходження білої речовини з лосося. Ми розкриємо, що це за явище, чи її безпечно споживати, а також подамо поради, як уникнути його.

Що це таке – біла речовина з лосося?

Ця біла речовина, яка з’являється на поверхні лосося, називається альбуміном. Це вид білка, який зустрічається у рибі (наприклад, в яйцях, яловичині та молоці). Поки лосось сирий, альбумін невидимий – він виникає лише під час обробки теплом. Коли лосось вариться, альбумін переходить з рідкого стану в напівтвердий. Його виходження пов’язане зі скороченням м’язових волокон риби. І чим вища температура готування, тим більше альбуміну виходить на поверхню.

Чи безпечно їсти альбумін?

Так, альбумін безпечний для споживання. Навіть якщо вона може зіпсувати зовнішній вигляд страви, альбумін не впливає на смак і не має неприємного запаху. Якщо хочете, легко видалити альбумін, витріть оброблену рибу дрібними рухами паперового рушника або шкребком.

Як уникнути виділення альбуміну з лосося

Хоча неможливо повністю уникнути виходження альбуміну на лосося, ось декілька порад, як зменшити його виражений вигляд:

Не пересмажуйте лосось. Це може здатися очевидним, але подовгому нагріванню риби варто уникати, оскільки це може збільшити виходження альбуміну. Готуйте лосось до температури, яку підказує термометр. Готуйте лосось при нижчій температурі. Вищі температури призводять до більшого виходження альбуміну на поверхню. Вибирайте нижчу температуру готування, але пам'ятайте, що це вимагатиме більше часу. Готуйте лосось шкіркою вниз. Готування лосося зі шкірою допоможе зменшити контакт м’яса з відкритим вогнем, що може обмежити виходження альбуміну.

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