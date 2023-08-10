Что за белое вещество выделяется при жарке лосося, и безопасно ли это есть

Не нужно беспокоиться, когда во время приготовления лосося вы замечаете выделение белого вещества. Этот феномен внешне может показаться странным, но в действительности это обычное явление, которое не должно вызывать панику.

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Правильное приготовление лосося может быть настоящим вызовом – независимо от того, готовите ли вы его на гриле, жарите или запекаете, пишет Yahoo. Если лосось оставить на огне слишком долго, результат может быть пересушенным и пережаренным. Но как узнать, что лосось приготовлен идеально? Термометр здесь может пригодиться (Министерство сельского хозяйства США рекомендует доказать температуру внутреннего слоя лосося до 62°C).

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Но одна сложность, которая может появиться во время приготовления – это выход белого вещества из лосося. Мы раскроем, что это за явление, безопасно ли его потреблять, а также дадим советы, как избежать его.

Что это такое – белое вещество из лосося?

Это белое вещество, которое появляется на поверхности лосося, называется альбумином. Это вид белка, который встречается в рыбе (например, в яйцах, говядине и молоке). Пока лосось сырой, альбумин невидимый – он возникает только при обработке теплом. Когда лосось варится, альбумин переходит из жидкого состояния в полужесткое. Его выхождение связано с сокращением мышечных волокон рыбы. И чем выше температура приготовления, тем больше альбумина выходит на поверхность.

Безопасно ли есть альбумин?

Да, альбумин безопасен для потребления. Даже если он может испортить внешний вид блюда, альбумин не влияет на вкус и не имеет неприятного запаха. Если хотите, легко удалить альбумин, протрите обработанную рыбу мелкими движениями бумажного полотенца или скребком.

Как избежать выделения альбумина из лосося.

Хотя невозможно полностью избежать выхода альбумина на лосося, вот несколько советов, как уменьшить его выраженный вид:

Не пережаривайте лосось. Это может показаться очевидным, но долгому нагреву рыбы следует избегать, поскольку это может увеличить выход альбумина. Готовьте лосось к температуре, подсказываемой термометром. Готовьте лосось при более низкой температуре. Более высокие температуры приводят к большему выходу альбумина на поверхность. Выбирайте более низкую температуру приготовления, но помните, что это потребует больше времени. Готовьте лосось кожурой вниз. Приготовление лосося с кожей поможет снизить контакт мяса с открытым огнем, что может ограничить выход альбумина.

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