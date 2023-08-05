Щоб не було тріщин: чим протирати екран смартфона

Очищення та протирання смартфона є такою ж важливою справою, як і чищення зубів. Не варто забувати про це, оскільки на поверхні екранів пристроїв можуть знаходитися до 17 тисяч різних видів бактерій. Це підтверджує важливість регулярного та ефективного чищення.

Проте не всі методи очищення є безпечними для смартфона. UAportal розповість, чим потрібно протирати телефони, аби їх не зіпсувати.

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Зокрема, до таких засобів належать оцет (може зруйнувати крихке покриття), спирт та перекис водню(стирають антижирову плівку, що робить телефон чутливішим до подряпин та забруднень), паперові серветки (забивають отвори частинками волокон), рушники, джинси (залишають малопомітні відколи). Всі ці засоби можуть завдати шкоди чутливому дисплею та сприяють збільшенню кількості слідів бруду та плям на екрані.

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Тому варто використовувати безпечні методи очищення. Для цього можна використовувати дистильовану воду, ганчірки з мікрофібри, вологі серветки та спеціальні спреї для електроніки. Ватні палички також будуть корисними для очищення країв екрана та щілин від забруднення.

Застосування правильних методів чистки дозволить вам зберегти екрани своїх пристроїв у бездоганному стані, зменшити кількість бактерій та забезпечити оптимальні умови користування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо на ніч залишати телефон у порожній чаші.

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