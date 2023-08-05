Чтобы не было трещин: чем протирать экран смартфона

Очистка и протирка смартфона является столь же важным делом, как и чистка зубов. Не стоит забывать об этом, поскольку на поверхности экранов устройств могут находиться до 17 тысяч разных видов бактерий. Это подтверждает важность регулярной и эффективной чистки.

Однако не все методы очистки безопасны для смартфона. UAportal расскажет, чем нужно протирать телефоны, чтобы их не испортить.

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В частности, к таким средствам относятся уксус (может разрушить хрупкое покрытие), спирт и перекись водорода (стирают антижировую пленку, что делает телефон более чувствительным к царапинам и загрязнениям), бумажные салфетки (забивают отверстия частицами волокон), полотенца, джинсы (оставляют малозаметные сколы). Все эти средства могут нанести урон чувствительному дисплею и способствуют увеличению количества следов грязи и пятен на экране.

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Поэтому следует использовать безопасные методы очищения. Для этого можно использовать дистиллированную воду, тряпки из микрофибры, влажные салфетки и специальные спреи для электроники. Ватные палочки также будут полезны для очистки краев экрана и щелей от загрязнения.

Применение правильных методов чистки позволит сохранить экраны своих устройств в безупречном состоянии, уменьшить количество бактерий и обеспечить оптимальные условия пользования.

Напомним, раньше мы рассказывали, зачем на ночь оставлять телефон в пустой чаше.

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